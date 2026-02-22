В режиме инкогнито тебя никто не видит? Разбираем популярный цифровой миф

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Арсений Самойленко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Может, это просто удобная иллюзия?

Многие до сих пор уверены: стоит открыть вкладку «инкогнито» — и вы становитесь невидимкой. История не сохраняется, куки не копятся, а значит, и следов нет. Кажется, идеальный инструмент для полной анонимности.

Но действительно ли режим инкогнито делает вас невидимым в сети? Или это удобная иллюзия приватности? Разбираемся — правда или миф.

Что на самом деле делает режим инкогнито

Когда вы открываете вкладку инкогнито в браузере, он просто не сохраняет локальную информацию:

историю посещений;

куки после закрытия окна;

данные форм;

кэш-файлы.

То есть если вы закроете окно, следующий пользователь этого устройства не увидит, какие сайты вы посещали. И все. Инкогнито — это режим приватности на вашем устройстве, а не режим невидимости в интернете.

Кто все равно вас видит

Даже в режиме инкогнито:

Ваш интернет-провайдер видит, к каким сайтам вы подключаетесь.

Работодатель может отслеживать трафик в корпоративной сети.

Сами сайты фиксируют ваш IP-адрес.

Поисковые системы могут распознавать вас, если вы вошли в аккаунт.

Если вы авторизовались в соцсети или в почте — никакой анонимности нет. Браузер не сохраняет историю локально, но серверы продолжают получать данные о вашей активности.

Почему создается ощущение анонимности

Потому что режим решает очень конкретную задачу — не оставлять следов на устройстве. Это удобно:

если вы пользуетесь чужим компьютером;

если не хотите сохранять автоматический вход в аккаунты;

если проверяете, как сайт выглядит без кэша.

Но это инструмент гигиены, а не маскировки.

А можно ли стать анонимным?

Полной анонимности в интернете практически не существует. Есть инструменты, которые повышают уровень приватности — VPN, браузеры с усиленной защитой, блокировщики трекеров. Но даже они не дают стопроцентной невидимости.

Цифровой след — это не только история браузера. Это IP-адрес, поведенческие паттерны, данные аккаунтов, геолокация и многое другое.

Так это правда или миф?

Миф.

Режим инкогнито не делает вас анонимным. Он лишь не сохраняет историю на конкретном устройстве.

Если хочется настоящей приватности, одного «инкогнито» недостаточно. Это не плащ-невидимка, а просто закрытая тетрадка, которую вы потом выбрасываете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.