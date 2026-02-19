«Влияние циклона»: когда в Москве закончится снегопад

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Объем выпавших осадков уже побил суточный рекорд, державшийся 56 лет.

Первые просветления в снежных тучах над Москвой появятся лишь в воскресенье, 22 февраля. Об этом изданию aif.ru рассказала главный специалист метеорологического информационного агентства Татьяна Позднякова.

«Следующей ночью Москву ждет категория „временами снег“, а завтра — только небольшой снег. Так что можно сказать, что влияние этого циклона сегодня еще сохранится в виде сильного снега и метели, а завтра снегопады будут только временами», — объяснила эксперт.

При этом в субботу, 21 числа, будет еще облачно. Первые просветления в тучах над столицей появятся лишь в воскресение. Столбик термометра в пятницу, 20 февраля, останется на том же уровне, что и в четверг.

Снежная метель, которая накрыла Москву 19 февраля, уже смогла побить 56-летний рекорд по осадкам. В 1970 году в этот день выпало 8,9 миллиметров снега. В 2026-м лишь за утро в столице насыпало девять миллиметров осадков.

Однако даже такие показатели не смогут побить рекорд всей зимы. В этом сезоне максимальный объем снега — 22 миллиметра, выпал 9 января.

Нынешняя зима обещает стать самой снежной за последние 60 лет. Об этом сообщил руководитель прогностического центра Александр Шувалов. Высота всех снежных покровов за сезон имеет может побить рекордные цифры 1966 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве все службы города задействованы в ликвидации последствий снегопада. За сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков. Но, несмотря на сложную ситуацию, город, по заявлению мэра столицы, должен справиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.