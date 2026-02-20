Можно ли читать мысли? Почему наука до сих пор не знает, о чем мы думаем

The Guardian: человек понимает о своих мыслях гораздо меньше, чем уверен

Фото: www.globallookpress.com/kati

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Большинство людей уверены, что их внутренний голос говорит монологом, но это не так.

Вопрос «О чем я думаю?» оказывается куда сложнее, чем кажется. Стоит попытаться зафиксировать содержимое собственного сознания — образы, ощущения, слова, интуитивные догадки, случайные озарения, — как выясняется, что мы понимаем о своих мыслях гораздо меньше, чем уверены. Об этом сообщает The Guardian.

Автор этого эксперимента решил проверить себя буквально — с помощью устройства, которое в случайный момент подавало сигнал. Услышав его, нужно было записать, что происходило в голове за мгновение до звука.

Метод называется «выборка описаний переживаний» и был разработан американским психологом Расселом Херлбертом. Уже более 50 лет он собирает «срезы» человеческого внутреннего опыта.

Почему мы не понимаем, как думаем

Большинство людей уверены, что их мышление состоит в основном из внутренней речи — слов, фраз, монолога. Однако исследования Херлберта показывают: это далеко не универсальный опыт.

Лишь меньшая часть участников регулярно фиксирует у себя внутреннюю речь. У других преобладают образы, чувства или так называемые «несимволизированные» мысли — полноценные идеи, не выраженные ни словами, ни картинками.

Один из ключевых выводов: мы почти ничего не знаем о структуре собственного мышления. Мы склонны считать, что все думают примерно так же, как мы, — просто о разном. Но различается не только содержание, а сама форма мысли.

Попытка поймать «момент сознания» также выявила другую проблему: мысли не дискретны. Они накладываются друг на друга, перетекают, окрашиваются ощущениями и воспоминаниями.

Более того, сам акт наблюдения за мыслью ее меняет. Это тот самый «эффект наблюдателя», который затрудняет изучение сознания.

От Уильяма Джеймса до современных нейробиологов

Еще в 1890 году американский психолог и философ Уильям Джеймс в работе «Принципы психологии» описал сознание как «поток мысли». Он обращал внимание на феномены вроде ощущения «слова на кончике языка» — когда мы ясно чувствуем отсутствие нужного слова.

Джеймс подчеркивал, что мысли часто предшествуют словам и образам. В нашей психической жизни существует «напряженное безмолвие» — неоформленные предвосхищающие состояния, которые сложно описать.

Современная нейронаука способна выявить нейронные корреляты сознания, но хуже справляется с изучением самого внутреннего опыта. Поэтому некоторые исследователи предлагают объединять феноменологию и нейровизуализацию.

Откуда берутся мысли

Психолог Калина Христофф из Университета Британской Колумбии изучает спонтанное мышление — мечтательность, блуждание ума, внезапные озарения. Ее исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии показали: активность в гиппокампе может возникать за несколько секунд до того, как мысль осознается человеком.

Иными словами, нечто происходит в мозге до того, как мы осознаем это как мысль. Сознание оказывается не источником, а скорее вершиной айсберга.

По оценкам Христофф, до половины ментального опыта формируется без участия органов чувств — это внутренние процессы, блуждания ума, ассоциации. Сознание балансирует между «свободным» и «скованным» мышлением, и именно свободные режимы часто становятся источником креативности.

Почему спонтанные мысли так важны

Современное общество ориентировано на продуктивность, концентрацию и решение задач. Однако исторические примеры показывают, что многие выдающиеся личности — от Дарвина до Бетховена — уделяли значительное время прогулкам, отдыху и размышлениям без цели.

Спонтанное мышление может казаться бесполезным, но именно в нем рождаются неожиданные идеи. Озарения, приходящие «как гром среди ясного неба», до сих пор воспринимаются как нечто почти мистическое.

Некоторые исследователи считают, что игнорирование бессознательных процессов — исторический компромисс науки, стремившейся к строгой методологии. Но без учета глубинных источников мысли невозможно понять, как формируется личность и внутреннее чувство идентичности.

В итоге вопрос «О чем я думаю?» оказывается не столько о содержании мысли, сколько о природе сознания. И чем внимательнее мы к нему присматриваемся, тем очевиднее: поток нашего внутреннего мира гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.