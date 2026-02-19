Спасатели извлекли из-под завалов цеха «Моторинвест» пятерых человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Их осматривают медики.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек, их осматривают медики, информация о состоянии уточняется», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что обрушение кровли производственного здания произошло днем 19 февраля. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

Спасатели МЧС России продолжают ликвидацию последствий обрушения кровли в сварочном цехе в населенном пункте Гребенкино. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

