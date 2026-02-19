Крыша цеха «Моторинвеста» обрушилась в Липецкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Под завалами могут находиться люди.

В Липецкой области обрушилась крыша цеха «Моторинвеста», под завалами могут быть люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Организован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС, на место выехали спасатели.

Обрушение кровли произошло в здании сварочного цеха в населенном пункте Гребенкино. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации последствий и разбору завалов.

«По предварительным данным, под завалом могут находиться люди», — отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели ведут поисковые работы, информация о пострадавших и точные обстоятельства случившегося в настоящий момент уточняются.

