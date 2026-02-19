Эксперт дала высокую оценку презентации «Иннопрома» в Эр-Рияде

Фото: ООО «АРКА»

Встреча стала шагом к новой архитектуре партнерства РФ и Саудовской Аравии.

Прошедшая в Эр-Рияде встреча российской делегации с представителями Саудовской Аравии стала значимым этапом формирования новой архитектуры стратегического партнерства между двумя странами, считает гендиректор компании «АРКА», член «Деловой России» и эксперт по российско-саудовскому сотрудничеству Ирина Андреева.

По ее словам, прием российской делегации руководством холдинга «Аль Наджм» и Его Королевским Высочеством доктором Абдулазизом бин Насером бин Абдулазизом Аль Саудом придал встрече статус высокоуровневой площадки, где политический доверительный диалог напрямую связан с конкретной экономической повесткой. Атмосфера переговоров сочетала дипломатическую выдержанность и открытость к практическим решениям, отражая глубину исторических связей между странами, добавила Андреева.

Со стороны России в работе приняли участие представители компании «АРКА», вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов, генеральный директор особой экономической зоны «Оренбуржье» Сергей Никифоров. По оценке Андреевой, это свидетельствует о включенности сразу нескольких регионов и их индустриальных кластеров в диалог с саудовскими партнерами, в том числе по вопросам индустриальной кооперации и возможной локализации производств.

Бизнес-блок был представлен компаниями «ЭПОКС» и «АМТ 16» (Казань), клиникой микрохирургии глаза «АйМед», компанией «Промышленник», представителями ассоциации импортеров и экспортеров, а также компаниями ALLMIRIN, МАGSORRY и СПК-Ресурс. Участники продемонстрировали возможности в сфере высокотехнологичной медицины, промышленного инжиниринга, торговли и комплексных экспортно-импортных решений. Такой межотраслевой состав позволяет формировать не одиночные сделки, а полноформатные экосистемные проекты, заявила Андреева.

Саудовская сторона обозначила, что программа «Видение 2030» предполагает развитие интеллектуальных партнерств, основанных на локализации знаний, трансфере технологий и совместной работе на рынках КСА, стран Арабского залива и Магриба. В этом контексте представленная саудовской стороной комплексная экономическая инициатива, по сути, задала контур потенциального инвестиционного альянса, пояснила эксперт. Особый интерес вызвал блок проектов в области инфраструктуры, горнодобычи, возобновляемой энергетики, голубой биоэкономики и «зеленых» технологий. Отдельно обсуждалась координация усилий Саудовской Аравии и России в проектах восстановления Судана и Сирии, что выносит сотрудничество на уровень долгосрочной региональной ответственности, а не локальных инициатив, считает Андреева.

Культурно дипломатическое измерение встрече придал показ спектакля, посвященный Кариму Хакимову, легендарному дипломату, сыгравшему ключевую роль в становлении отношений между СССР и арабским миром. Такая связка «историческая память — современная повестка» работает как мягкая сила, усиливая доверие и показывая преемственность интереса России к арабо-исламскому миру, подчеркнула гендиректор компании «АРКА».

Она также рассказала, что заключительная закрытая беседа с участием заместителя председателя правительства и врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области, а также врио министра промышленности и торговли региона Дениса Гуркова позволила зафиксировать стратегическое видение: речь идет о долгосрочном институциональном партнерстве, где регионы России выступают равноправными игроками и предлагают понятный пул площадок, проектов и отраслей для совместной работы.

С точки зрения Андреевой, прошедшая встреча показала зрелость диалога: стороны переходят от единичных контактов к формированию комплексной платформы сотрудничества, где каждый участник усиливает общий эффект и вклад в стратегическое российско-саудовское партнерство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX