Путин назвал проблемой высокую нагрузку на судей в России
Путин: высокая нагрузка на судей в России является проблемой
Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По словам главы государства, в судах общей юрисдикции и арбитражных судах не хватает примерно 15% специалистов.
Высокая нагрузка на судей в России является проблемой, но принимаются меры. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России.
«В числе наиболее серьезных проблем остается высокая нагрузка на судей <…> Меры по оптимизации нагрузки принимаются», — подчеркнул глава государства.
По словам российского лидера, продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства повлияла на снижение нагрузки на уголовные суды. Владимир Путин добавил, что в России наблюдается нехватка порядка 15% судей в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
Также глава государства отметил, что в 2025 году впервые было зафиксировано уменьшение количества рассмотренных дел первой инстанции практически на 20%, причем почти для всех категорий дел.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин высказался о справедливости судов. По словам главы государства, каждое судебное решение должно быть максимально обоснованным и справедливым. Именно эти критерии определяют, насколько люди будут доверять не только судам, но и всей системе управления страной. Владимир Путин также добавил, что судебная власть сегодня выполняет одну из важнейших функций в государстве.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.