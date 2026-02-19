Откладывал поход к врачу: россиянин сутки проходил с пулей в мозге

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Когда состояние стало критическим, выбора не осталось — все же пришлось посетить специалиста.

В Барнауле мужчине выстрелили в голову, после чего сутки он проходил с пулей в мозге. За медицинской помощью пострадавший обратился, будучи в критическом состоянии. Его историю опубликовало сообщество местной больницы в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина был доставлен в лечебное учреждение уже в бессознательном состоянии. В ходе обследования специалисты применили компьютерную томографию, которая выявила наличие множества инородных предметов из металла внутри черепной коробки.

Заведующая рентгеновским отделением Ирина Парфенова пояснила, что пациент получил ранение из травматического пистолета, в результате чего пуля и ее фрагменты проникли глубоко в структуру мозга. Из-за того, что пострадавший целые сутки игнорировал травму и не ехал в больницу, его жизнь находилась под серьезной угрозой.

Сложное хирургическое вмешательство продолжалось два с половиной часа. Нейрохирург Владислав Стеблецов сообщил, что в процессе работы медикам пришлось извлекать не только пулю и осколки, но и фрагменты раздробленных костей, а также удалять поврежденные участки мозговой ткани.

Врачам удалось успешно ликвидировать образовавшуюся гематому и стабилизировать состояние пациента. Несмотря на благополучный исход операции и предотвращение немедленной смерти, специалисты пока не дают гарантий по полному восстановлению всех функций организма пострадавшего.

