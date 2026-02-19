Трагедия на Валааме: пропавшая свердловская паломница найдена мертвой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во время поисковой операции пешком обследовали территорию протяженностью более 350 километров.

Свердловчанка, трудившаяся в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре, бесследно исчезла рано утром 2 февраля сразу после завершения церковной службы. Спустя 17 дней она была найдена мертвой, сообщили в СК России.

К масштабным поискам на острове были привлечены 17 высококвалифицированных специалистов и добровольцев, которые в общей сложности пешком обследовали территорию протяженностью более 350 километров. Монастырская служба благочиния активно содействовала операции: поисковикам выделили суда на воздушной подушке для переправы из Сортавалы, а также обеспечили их жильем и питанием.

Несмотря на усилия, камеры видеонаблюдения не зафиксировали перемещений женщины в день ее исчезновения. Обстоятельства и точные причины смерти Натальи Простаковой в настоящий момент официально не раскрываются правоохранительными органами.

