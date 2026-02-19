Как потерять свои деньги: в России активизировались «черные» брокеры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

За обещанием заработка кроется банальное мошенничество.

В России активизировались «черные» брокеры. Они предлагают оформить кредит, просят предоплату за свои услуги, а затем бесследно исчезают. Но сейчас так называемые финансовые инфлюенсеры пошли еще дальше, обещают приумножить сбережения. О ловушках, которые поджидают россиян, и как в них не попасть, расскажет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Кредитный брокер, блогер и эксперт по недвижимости Елизавета Мерзлякова во всех своих видео транслирует лучезарный оптимизм.

Якобы есть секретные схемы для увеличения капитала, уверяет девушка. Но при личной встрече все оказалось очень прозаично. Нужно было просто занять ей денег под фантастические проценты.

«Она просто такими заумными фразами говорит, что обычному человеку очень трудно понять это все. И он входит в это доверие», — рассказал пострадавший Артур Алиханов.

На руках у Артура два договора займа на несколько сотен тысяч рублей, по которым Елизавета перестала платить. Инвестиции почти под 40% годовых оказались несбыточной мечтой.

— Расскажите, почему вы такие большие суммы денег не отдаете людям?

— Каким людям?

— Которые ваши кредиторы.

В России, как выяснилось, очень популярна профессия финансового блогера, и настоящий бум теневого инвестирования. Молодые люди, очень часто привлекательные девушки, смело берут в долг и обещают баснословную прибыль в социальных сетях. А когда приходит время платить по счетам — исчезают. Явление приобрело такую массовость, что юристы забили тревогу.

«К сожалению, правоохранительная машина долго запрягает, пока что собираются заявления от потерпевших», — отметил юрист Андрей Подшивалов.

В Краснодаре два предпринимателя предлагали всем желающим выгодно инвестировать в фондовый рынок. Потерпевшим обещали рост капитала и безбедную жизнь в старости. Но на самом деле деньги никуда не вкладывали. Для потерпевших изобрели ложную компьютерную программу, в которой рисовали красивые графики. В один момент обман вскрылся. Разочарование было жестоким.

«Большое горе, моей племяннице поставили рак щитовидки. Нужны были деньги на операцию И он сказал, что если вы продадите квартиру, то вы получите деньги. Хорошо заработаете», — рассказала одна из пострадавших.

Разговоры о финансовых схемах — для отвода глаз. А блогерство — всего-навсего инструмент для того, чтобы привлечь простаков. Специалисты-психологи говорят: скорее всего, здесь не обошлось без нейролингвистического программирования — секретных техник по работе с сознанием человека, который и так уже находится в состоянии стресса.

«Дело в том, что тревожные люди постоянно чего-то опасаются. И в этом случае полезно сначала напугать их тем, что они не знают, а потом успокоить», — объяснил психотерапевт Юрий Чечкурин.

Обещания легких денег и решения проблем раздается налево и направо. Журналистам удалось также найти людей, которые знакомы с внутренней кухней таких финансовых гуру. Олег работал водителем у той самой блогерши Мерзляковой и возил крупные суммы денег. Как позже выяснилось, от новых клиентов к старым, чтобы поддержать финансовую пирамиду и закрыть долги.

«Я понял ее схему, что она брала у одного человека и возвращала другому человеку, перекрывая это все», — рассказал бывший коллега финансового блогера Олег.

Все переговоры с клиентами велись либо в ресторанах либо в уютных офисах. Журналисты попытались найти один такой.

«Эти офисы открывались и закрывались по щелчку пальцев. Еще совсем недавно в это здание люди приносили немалые суммы, а сейчас здесь нет ничего. Столы и стулья вынесли, телефоны не отвечают», — показал корреспондент.

У кредиторов остались только воспоминания об этом пафосном виде на реку Москва. И на руках — талоны о приеме заявлений в полицию.

