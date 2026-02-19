Стягивают силы: США готовятся ударить по Ирану

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В регионе наблюдается крупнейшая авиационная группировка со времен вторжения Штатов в Ирак.

США стягивают свои силы на Ближний восток и готовятся ударить по Ирану. Об этом сообщают американские журналисты, по их данным, начать операцию Штаты могут уже в эти выходные.

Сейчас в регионе наблюдается крупнейшая авиационная группировка со времен вторжения США в Ирак. Белый дом же официально продолжает говорить о диалоге.

«Что касается Ирана — мы достигли определенного прогресса. Все еще остается много деталей для обсуждения, и мы продолжим наблюдать, как это будет развиваться. Окончательное решение будет принимать президент, и я не собираюсь заранее его озвучивать», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

На фоне таких напряженных переговоров в американских изданиях стали появляться самые разные спекуляции, причем противоречащие друг другу. Например, по данным CBS, США наоборот выводят часть войск с Ближнего Востока и перебрасывают их в Америку или Европу. При этом The Wall Street Journal утверждает, что Пентагон наоборот стягивает в регион авиацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.