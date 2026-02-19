Фото, видео: www.globallookpress.com/Shane Bevel

Энергетическая война грозит расколом внутри всего Евросоюза.

Энергетическая война, которую Украина объявила Словакии и Венгрии, грозит масштабным расколом внутри всего Евросоюза. В противостояние уже втянулись несколько соседних стран. А действия ЕС, который не может или не хочет надавить на Киев, уже называют попыткой стравить бывших партнеров. Корреспондент «Известий» Александр Якименко расскажет, чем это может закончиться.

Они ждали почти месяц, надеялись, что в Киеве все-таки одумаются, но чуда не случилось. Трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступала в страны юго-восточной Европы, не заработал.

«Это политическое решение, которое принял лично Зеленский с целью добиться от нас выполнения своих требований. Это шантаж, он хочет, чтобы мы начали спонсировать войну, к тому же отказались от российских энергоресурсов, а значит, и от политики снижения коммунальных расходов», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Весь февраль Киев кормил европейские страны рассказами о том, что трубопровод поврежден. Но словацкие разведчики выяснили: все это лишь пропаганда для прикрытия истинных целей.

«Данные нашей разведки очень четкие: якобы поврежденное место уже давно отремонтировано. Газ может поступать без проблем. Зеленский лишил нас 500 миллионов евро в год доходов за транзит, а сами мы вынуждены покупать его через «Турецкий поток», — сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

И вот скоординированный ответ: и Словакия, и Венгрия прекращают поставки на Украину дизельного топлива. Именно его украинские военные используют на фронте для танков и БТР, а также в тылу для питания электрогенераторов. Экономисты оценивают общий объем поставок из Венгрии и Словакии в 20%. Кроме того, Словакия решила перекрыть и экспорт электричества. Бывший руководитель всей газовой отрасли Украины Сергей Макогон старательно пытается скрыть отчаяние, но оно все равно чувствуется в каждом его слове.

«Это проблема. Надеюсь, мы сможем ее решить с помощью наших друзей из Польши, Германии и других. Ну и я надеюсь, что со стороны Фицо это были только слова и он не перейдет к реальным действиям», — отметил украинский экономист Сергей Макогон.

А вот действующие чиновники в Киеве привыкли говорить на совсем не дипломатичном языке. Спикер министерства иностранных дел с первых же слов переходит к оскорблениям.

«Это напоминает наркоманию. Мы не видим даже попыток освободиться от этой зависимости — наоборот, вопреки политике Европейского союза, они в Венгрии пытаются оставаться на „игле“ как можно дольше. Так ведут себя наркоманы», — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Словацкие политики на такое дно политического диалога предпочитают не опускаться. Но они подчеркивают: на самом деле в Киеве действуют по согласованию с чиновниками в Брюсселе. И, вероятно, говорят то, что в европейских столицах пока еще не решаются произносить вслух.

«Зеленский использует энергетику как инструмент политического давления внутри Евросоюза. Основной план со стороны Украины в том, чтобы внести разлад между славянскими странами. И это в интересах Брюсселя, который хочет втянуть нас в конфликт на Украине», — сказал бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек.

«Кто пытается и Венгрию, и Словакию записать в пособников „путинского режима“, видимо ностальгируют по тем временам, когда их предки вели Европу к нацизму», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Примечательно, что в ответ на решение Венгрии и Словакии остановить импорт дизеля в Брюсселе призвали Киев покупать топливо у других стран. В Польше к этому, оказывается, были уже готовы: наращивать свой экспорт там начнут уже в этом месяце.

