Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Расследование касается возможных контактов с финансистом и предполагаемого нарушения законодательства о государственной тайне.

Брат короля Британии Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Задержание прошло в день рождения опального принца – 19 февраля ему исполнилось 66 лет. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, полиция рассматривает обвинения, появившиеся в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. В частности, проверяются утверждения о возможной передаче конфиденциальной информации в период, когда Маунтбеттен-Виндзор занимал пост торгового представителя Великобритании.

Обыски в Норфолке

К ферме в Норфолке прибыли шесть полицейских автомобилей без опознавательных знаков. На месте находились около восьми сотрудников в штатском, один из них нес служебный ноутбук.

Одна машина заехала по основной подъездной дороге, остальные въехали через задний вход на территорию дома. Спустя примерно полчаса были замечены еще несколько автомобилей, предположительно с сотрудниками службы безопасности.

Связь с делом Эпштейна

Расследование касается контактов Эндрю с Джеффри Эпштейном и предполагаемого нарушения законодательства о государственной тайне, в том числе возможной передачи служебных отчетов в 2010 году. Правоохранительные органы также изучают новые материалы из так называемых «файлов Эпштейна», включая переписку и фотографии.

На данный момент официальных комментариев от представителей Маунтбеттена-Виндзора не поступало.

Лишение титулов

Ранее принц Эндрю был лишен королевских титулов и публичных обязанностей королем Карлом III в октябре 2025 года на фоне скандала вокруг Эпштейна. После этого он покинул резиденцию Royal Lodge в Виндзоре и переехал в Норфолк.

По данным британских СМИ, Букингемский дворец оказывает содействие следствию.

Среди ранее озвученных обвинений также широко обсуждались заявления Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году у нее были интимные отношения с Эндрю, когда ей было 17 лет. В 2022 году Маунтбеттен-Виндзор выплатил около 12 миллионов фунтов стерлингов в рамках гражданского урегулирования, не признав вины.

Издание Express 18 февраля сообщало о новых обвинениях, связанных с событиями 1990-х годов. Сам Эндрю отвергает эти заявления.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал опального принца дать показания конгрессу США. При этом его дочери Беатрис и Евгения сохранили титулы, однако скандал косвенно затронул и их семью.

Расследование продолжается.

