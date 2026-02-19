Российский флаг появился на трибунах во время матча Канады и Чехии на Олимпиаде

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Инцидент произошел во время встречи национальных сборных.

Во время четвертьфинального матча хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане на трибунах был замечен флаг России. Инцидент произошел во время национальных сборных Канады и Чехии.

Флаг с надписью «Зеленоград» был размещен рядом с канадской символикой на одной из трибун. Вскоре после этого к болельщику подошел стюард и попросил убрать флаг. Мужчина, одетый в свитер московского хоккейного клуба «Спартак», исполнил требование, и инцидент не вызвал дальнейших нарушений порядка.

На момент появления флага завершился первый период игры, в котором сборная Чехии вела со счетом 2:1.

Ситуация произошла на фоне действующих международных ограничений, запрещающих использование российских символов на официальных спортивных событиях в связи с санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 31 января российские тхэквондисты получили разрешение выступать под национальным флагом. Это решение Всемирной федерации тхэквондо касается как юниоров, так и атлетов старшей возрастной категории.

