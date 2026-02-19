Песков: новая беседа по телефону между Путиным и Трампом пока не планируется

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Все упирается в график российского и американского лидеров.

Новая беседа по телефону между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами пресс-секретарь подчеркнул, что на данный момент графики глав государств не предусматривают подобных контактов.

«Разговора двух президентов, президентов России и США, пока не планируется», — пояснил он.

Говоря о результатах недавних трехсторонних консультаций, проходивших в Женеве, Песков отметил, что ему нечего добавить к сведениям, которые ранее предоставил помощник президента Владимир Мединский.

Также он сообщил, что главе государства направлялись систематические отчеты о том, как продвигается дискуссия в Швейцарии. Тем не менее, в Кремле считают, что давать окончательные оценки итогам встреч и озвучивать конкретные результаты пока преждевременно.

Накануне Владимир Мединский охарактеризовал прошедшие в Женеве переговоры между представителями России, США и Украины как очень напряженные, но при этом имеющие деловой характер.

Ожидается, что следующий этап консультаций по мирному урегулированию конфликта также будет организован на швейцарской площадке в ближайшее время.

Перед отъездом из Женевы российская делегация провела еще одну дополнительную встречу для проработки деталей.

