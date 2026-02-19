В Германии заявили об осведомленности ЦРУ о планах взорвать «Северный поток»

Фото: © РИА Новости

Представители США контактировали с лицами, планировавшими атаку, весной 2022 года.

Центральное разведывательное управление США знало о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» еще на раннем этапе. Информация об этом опубликовали в расследовании немецкого журнала Der Spiegel.

По утверждению авторов материала со ссылкой на источники, весной 2022 года представители США контактировали с лицами, планировавшими атаку. По информации журнала, американские агенты присутствовали при обсуждении деталей операции как минимум в роли заинтересованных слушателей, а участники подготовки обменивались техническими аспектами возможной диверсии.

В то же время представитель ЦРУ опроверг публикацию. Он заявил, что изложенные сведения полностью не соответствуют действительности. При этом конкретные пункты, вызвавшие возражения, он не назвал.

Тема ответственности за подрыв газопроводов остается предметом международных дискуссий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 января призвал дать четкую правовую оценку произошедшему и определить виновных. Официальный представитель Кремля указал на необходимость установить меру их ответственности.

Ранее, 10 декабря 2025 года, суд в Германии пришел к выводу, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» с высокой вероятностью уничтожили по заказу иностранного государства. Из текста судебного решения следовало, что речь могла идти об Украине.

До этого, 27 августа, газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи предположительно установили личности всех участников диверсии. По данным издания, часть экипажа яхты, использованной при подготовке атаки, могла иметь связи с украинскими военными структурами или спецслужбами.

Газопроводы, которые соединяли Россию с Германией по дну Балтийского моря, — «Северный поток» и «Северный поток 2», — подорвали 26 сентября 2022 года. Расследование предполагаемой диверсии проводят немецкие силовики. Дания и Швеция, в чьих территориальных водах случились подрывы, закрыли дела.

Как писал 5-tv.ru, МИД РФ ожидает, что Польша не будет укрывать подозреваемого в подрыве «Северных потоков».

