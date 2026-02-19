«Не будем этого делать»: Песков о текущей стадии переговоров России и Украины

Фото, видео: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женевский раунд стартовал 17 февраля.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине находятся на стадии, не предполагающей публичного обсуждения деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать», — подчеркнул он.

Где проходят переговоры и в каком формате

В настоящее время идут многосторонние переговоры России и Украины при посредничестве США. Основной площадкой стала Женева, где встречи проходят как в формате прямого диалога между Москвой и Киевом, так и с участием американской стороны.

Женевский раунд стартовал 17 февраля. Ранее несколько встреч прошли в Абу-Даби в формате Россия — Украина — США. Там обсуждались военные аспекты, а также механизмы контроля и мониторинга возможного прекращения огня.

Ключевые темы и разногласия

Стороны обсуждают параметры перемирия, создание демилитаризованной зоны и механизмы контроля за соблюдением договоренностей.

Наиболее острые разногласия касаются статуса территорий.

Москва добивается вывода украинских войск из Донбасса. Киев, в свою очередь, настаивает как минимум на сохранении текущей линии фронта и отвергает передачу территорий.

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским характеризует переговоры как «тяжелые, но деловые». Он отметил серьезные разногласия, но заявил о готовности продолжать диалог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.