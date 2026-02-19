Голосовые дроны искали пропавших Усольцевых в красноярской тайге

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Волонтеры рассчитывали на ответную реакцию со стороны членов семьи.

При проведении поисковой операции в лесах Красноярского края, где бесследно исчезли члены семьи Усольцевых, применялись беспилотные летательные аппараты. Они транслировали аудиозаписи и были оснащены тепловизорами. Об этом сообщает портал NGS24.ru со ссылкой на волонтера Светлану Торгашину.

В первые дни после пропажи семьи тепловизионное оборудование на дронах зафиксировало светящиеся точки, свидетельствующие о некоем движении в чаще. Добровольцы активно использовали технику с функцией передачи голосовых сообщений. Они рассчитывали на ответную реакцию со стороны пропавших.

«Нужно было, чтобы они подали хоть какой-то сигнал. Там слышимость очень хорошая, если бы был сигнал, мы бы обязательно его услышали», — пояснила Торгашина.

История поисков тянется с осени 2025 года, когда 28 сентября туристы перестали выходить на связь в районе Минской петли во время похода к горе Буратинка. Следственные органы рассматривают несчастный случай в качестве приоритетной версии случившегося.

Депутат Алексей Кулеш, участвовавший в экспедиции, отметил крайне сложный рельеф местности с опасными скальными плато и резкими перепадами высот, где легко получить травму. За все время операции спасатели и волонтеры исследовали более 515 километров дорог и около 40 квадратных километров лесного массива Красноярского края.

Однако следов пребывания Усольцевых обнаружено не было. Масштабные поисковые мероприятия планируется возобновить весной 2026 года с привлечением нейросетей для анализа снимков местности.

