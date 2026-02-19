Женщина дала работу убийце собственной матери и поплатилась жизнью

Фото: www.globallookpress.com/Arkansas Attorney General Tim Gr

Трагедии произошли с разницей в 20 лет.

Жительница США простила убийцу своей матери и помогла ему начать новую жизнь. Однако она была убита тем же человеком спустя более 20 лет после трагедии. Об этом сообщает People.

История начала, когда в 1996 году в поместье на озере Хорсшу-Лейк были жестоко убиты 75-летняя женщина и ее двоюродный брат, 52-летний блюзовый гитарист. За преступление был осужден 17-летний юноша.

Прощение и второй шанс

Несмотря на тяжесть случившегося, дочь погибшей решила не замыкаться в ненависти. Она наладила контакт с осужденным, который отбывал наказание. Впоследствии женщина выступила за его досрочное освобождение.

Она преобразила семейный особняк, где произошла трагедия. Женщина отреставрировала дом и превратила его в элитный отель и площадку для проведения свадеб. Новый проект получил название Snowden House.

В 2018 году убийца вышел на свободу. Дочь его жертвы тайно предоставила ему работу в своем заведении. По данным следствия, мужчина продолжал настаивать на своей невиновности, утверждая, что к преступлению причастен другой человек.

Исчезновение денег

Мужчина проработал в поместье около полутора лет. В какой-то момент он подорвал доверие начальницы. Из дома пропала крупная сумма денег — выручка от продажи люстры. В день исчезновения средств мужчина находился в особняке.

Затем 63-летнюю владелицу отеля обнаружили мертвой на верхней площадке лестницы. На теле были ножевые ранения и следы травм. Рядом находились окровавленный кухонный нож и мешок с ценными вещами.

Следствие установило, что подозреваемый попытался скрыться. По данным офиса шерифа округа, мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, добежал до автомобиля. Но вскоре бросил его, после чего направился к озеру и прыгнул в воду, чтобы скрыться.

Позже тело, извлеченное из воды, было опознано как тело того самого человека, осужденного за убийство матери владелицы отеля более двух десятилетий назад.

Трагедия, потрясшая семью

Результаты токсикологической экспертизы показали наличие в крови погибшего нескольких веществ. Родные убитой признались, что не могут поверить в случившееся.

Сестра погибшей отметила, что женщина любила жизнь и стремилась двигаться вперед, несмотря на пережитую утрату.

