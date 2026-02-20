Становится испытанием: как совместным отпуском укрепить отношения

Фото: 5-tv.ru

Путешествие вдвоем способно не только развить чувства, но и довести пару до расставания.

Совместный отпуск способен не только укрепить чувства, но и довести пару до расставания. Почти 90% опрошенных признались, что поездка с партнером может как сблизить, так и окончательно испортить отношения. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на исследование авиакомпании Vueling.

По данным опроса, многие считают, что парам стоит подождать не менее восьми месяцев перед тем, как отправляться в совместное путешествие в теплые края. Слишком ранняя поездка, как выяснилось, часто заканчивается разочарованием.

Что больше всего раздражает в отпуске

Среди самых неприятных привычек партнеров респонденты назвали использование специальной подушки для шеи в самолете, отказ пробовать местную кухню и желание есть только привычную еду, а также покупку безвкусных сувениров. Некоторых раздражают фотографии в социальных сетях с пафосными подписями вроде «Никогда не вернусь домой».

В список отпускных «красных флагов» также попали воровство принадлежностей из отеля, плавание в бассейне «по-собачьи» и привычка снимать обувь во время полета.

Согласно исследованию барселонской авиакомпании Vueling, более четверти людей признались, что отправились в отпуск с партнером слишком рано. Почти треть из них заявили, что в итоге поездка пошла не по плану.

Когда лучше ехать вместе

При этом правильно выбранный момент может сыграть на руку отношениям. Почти половина участников опроса признались, что именно во время первого совместного отпуска поняли: их партнер — любовь всей жизни.

По данным исследования, девять дней — оптимальная продолжительность первой поездки вдвоем. Этого времени достаточно, чтобы лучше узнать друг друга, но при этом не устать от постоянного совместного пребывания.

Две трети респондентов отметили, что их нынешний партнер является идеальным спутником для путешествий.

Директор по работе с клиентами Vueling Мелани Берри подчеркнула, что совместные поездки — один из самых быстрых способов узнать друг друга лучше, особенно когда приходится сталкиваться с аэропортами, багажными полками над сиденьями и правилами поведения у бассейна. По ее словам, первые путешествия вдвоем — это часть увлекательного процесса, который помогает создавать воспоминания и укреплять отношения.

Почему отпуск становится испытанием

Психологи отмечают, что во время поездки люди выходят из привычной рутины и оказываются в стрессовой среде. Перелеты, задержки рейсов, бытовые вопросы и усталость могут обострить скрытые конфликты. При этом совместное преодоление сложностей способно, наоборот, усилить эмоциональную связь.

Эксперты советуют заранее обсуждать ожидания от отпуска, бюджет, формат отдыха и личное пространство. Это помогает избежать разочарований и сохранить гармонию в отношениях.

