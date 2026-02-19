Брак на 48 часов: невеста подала на развод из-за унизительного розыгрыша жениха

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Женщину поддержал брат шутника.

Жительница Великобритании приняла решение расторгнуть брак всего через 48 часов после венчания из-за оскорбительного поведения своего жениха во время праздничного банкета. Об этом сообщает Mirror.

По словам пострадавшей, до церемонии мужчина увлекся видеороликами с пранками над невестами. Несмотря на прямые просьбы и обещания не устраивать ничего подобного, он силой окунул ее лицом в свадебный торт.

Инцидент произошел в тот момент, когда пара начала резать десерт под прицелом фотокамер. В результате выходки был полностью испорчен макияж и дорогостоящее подвенечное платье, а сам жених и гости громко смеялись над произошедшим.

Ситуация обострилась из-за того, что невеста заранее предупреждала избранника о неминуемом разрыве в случае подобных выходок. После «шутки» она ударила мужа по лицу и покинула зал в слезах.

Ее поддержал брат жениха, который заставил новоиспеченного мужа извиниться. Но тот продолжал считать поступок безобидным. В ходе разговора выяснилось, что жених с детства портил праздники окружающим, включая дни рождения собственного брата.

«Я должна исходить из того, что произойдет обратное тому, что он обещает, и что ему совершенно наплевать на мои чувства», — подчеркнула женщина, объясняя решимость подать на развод.

Несмотря на давление со стороны обеих семей, считающих разрыв из-за торта абсурдным, невеста настояла на своем решении. Она заявила о полной утрате доверия к партнеру.

