Не только новый статус: психолог назвал основной минус отношений без регистрации

Зачастую женщины и мужчины по-разному воспринимают регистрацию отношений.

Женщины чаще ощущают стабильность и защищенность в зарегистрированном браке, тогда как мужчинам проще разорвать отношения, не оформленные официально. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.

По словам специалиста, сам по себе штамп в паспорте не способен удержать партнеров от расставания, поскольку люди принимают решение о разрыве независимо от формального статуса отношений.

«Зарегистрированный брак никого не держит. Люди расстаются тогда, когда хотят расстаться», — пояснил эксперт.

Однако официальный союз, как правило, придает женщине больше уверенности. Предложение зарегистрировать отношения женщиной воспринимается как подтверждение серьезности намерений мужчины и усиливает доверие к нему.

При этом в незарегистрированном союзе мужчина, по наблюдениям эксперта, находится в более свободном положении. Отсутствие юридических обязательств упрощает расставание, так как не требуется решать вопросы раздела имущества — недвижимости, автомобиля и других совместных активов. Именно поэтому, как отметил психолог, выйти из незарегистрированных отношений зачастую легче с финансовой и правовой точки зрения.

