В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания полицейскими

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В Ростовской области мужчина, находившийся в федеральном розыске, при попытке задержания привел в действие взрывное устройство. Об этом стало известно из сообщения УМВД России по городу Таганрогу.

В результате происшествия двое сотрудников полиции получили ранения и были госпитализированы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. В результате взрыва мужчина погиб на месте.

Инцидент произошел в селе Николаевка. Оперативники уголовного розыска получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого 1981 года рождения и выехали для его задержания.

По данным правоохранительных органов, подозреваемого обнаружили в одном из частных домов. При попытке задержания он оказал сопротивление и произвел подрыв предмета, предположительно, боевой гранаты.

На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

