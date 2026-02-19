Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля суд приговорил к пожизненному заключению

Фото: Reuters/Soo-hyeon Kim

Он был признан виновным в организации мятежа и подрыве конституционного строя страны.

Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента республики Юн Сок Еля к пожизненному заключению. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Политика обвинили в организации мятежа, после того, как он ввел 3 декабря 2024 года военное положение в стране. При этом ни боевых действий, ни других экстренных ситуаций в Южной Корее в этот момент не было. Военное положение продлилось шесть часов.

Также Юн Сок Ель мобилизовал войска и полицию, чтобы оцепить парламент и лишить депутатов возможности отметить введенное положение.

Кроме того, его обвиняют в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ен Хеном и другими лицами с целью организации беспорядков и подрыва конституции.

Прокуратура запрашивала для экс-президента смертную казнь. Такой приговор не выносился в Южной Корее почти 30 лет. Последний раз суд в этой стране осуждал на смерть в 1997 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что южнокорейский суд приговорил бывшего президента Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы. Он был признан виновным по делу о препятствии правосудия, подделыванию официальных документов и в нарушении юридических процедур, обязательных для введения военного положения.

