Игра против травмы: «Тетриc» помогает справиться с ментальными проблемами

Метод уже протестировали на медицинских работниках, столкнувшихся с тяжелыми событиями во время пандемии.

Классическая игра «Тетрис» может помочь людям справиться с навязчивыми воспоминаниями после пережитой травмы. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Швеции. Об этом сообщает Mirror.

«Даже одно мимолетное навязчивое воспоминание о пережитой травме может оказывать сильное влияние на повседневную жизнь, отвлекая внимание и заставляя людей поддаваться нежелательным и навязчивым эмоциям», — отметила руководитель исследования, профессор психологии Уппсальского университета Эмили Холмс.

Как «Тетрис» влияет на травмирующие воспоминания

В исследовании приняли участие 99 сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании. Во время пандемии COVID-19 они сталкивались с травмирующими событиями, в том числе становились свидетелями смерти пациентов.

Около 40 человек прошли курс лечения, включавший игру в «Тетрис» в рамках метода, который ученые называют вмешательством с помощью конкурирующих задач. Участникам предлагали играть в замедленную версию игры, одновременно вспоминая травматический эпизод. Затем их просили мысленно представить поле «Тетриса» и визуализировать падающие блоки.

Считается, что такая методика задействует зрительно-пространственные области мозга. Они «перекрывают» яркость травматических образов, ослабляя их интенсивность и частоту появления.

«Благодаря ослаблению навязчивых сенсорных воспоминаний с помощью этого краткого визуального вмешательства люди реже сталкиваются с травмирующими образами», — подчеркнула Холмс.

Результаты через четыре недели и полгода

Для сравнения часть участников слушала музыку Моцарта и подкасты о композиторе либо получала стандартную терапию.

По итогам четырех недель у группы, игравшей в «Тетрис», навязчивых воспоминаний оказалось в десять раз меньше, чем у остальных участников. Через шесть месяцев около 70% испытуемых сообщили, что травмирующие образы полностью исчезли. Кроме того, метод помог снизить симптомы посттравматического стрессового расстройства.

«Мы рады, что совершили настоящий прорыв, доказав эффективность этого метода. Это гораздо больше, чем просто игра в тетрис, и, несмотря на простоту использования, разработка и совершенствование этого метода были непростым процессом. Терапия фокусируется на мысленных образах, а не на словах, и призвана быть максимально щадящей, краткой и практичной, чтобы вписываться в напряженный ритм жизни людей», — подчеркнула профессор.

Почему метод называют масштабируемым

Профессор реаниматологии Кембриджского университета Шарлотта Саммерс отметила, что на фоне колоссальной нагрузки на глобальные системы здравоохранения разработка масштабируемого цифрового решения является важным шагом вперед. Это нужно для поддержки медицинских работников, переживающих профессиональные травмирующие события,

Руководитель направления цифрового психического здоровья Тайла МакКлауд назвала результаты впечатляющими, учитывая простоту применения метода. По ее словам, если аналогичный эффект подтвердится в более масштабных исследованиях, это может существенно повлиять на ситуацию в сфере психического здоровья.

Она также подчеркнула, что подобные решения редко бывают настолько доступными и адаптируемыми к разным условиям. Отсутствие необходимости описывать травму словами помогает преодолевать языковые барьеры.

Что дальше

Сейчас команда ученых планирует протестировать метод на более широкой и разнообразной группе людей, а также разработать версии без дополнительных подсказок.

Эксперты подчеркивают, что посттравматическое стрессовое расстройство может развиваться не только у военных или спасателей, но и у медицинских работников, переживших тяжелые профессиональные эпизоды. По данным Всемирной организации здравоохранения, во время пандемии уровень тревожных и депрессивных расстройств в мире значительно вырос.

Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность ICTI, цифровые визуальные методы могут стать дополнением к классической психотерапии и медикаментозному лечению. Это сделает помощь людям с травматическим опытом более доступной.

