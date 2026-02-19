Комиссия Сбербанка для «избранных»: кому придется доплачивать 150 рублей

Владельцам счетов без привязки к карте в «Сбербанке» будет начисляться комиссия

Нововведения затронут не всех — многое зависит от типа счета и активности клиента.

Сбербанк изменил условия обслуживания для части клиентов. Теперь владельцам платежных счетов, к которым не привязаны банковские карты, может начисляться ежемесячная комиссия в размере 150 рублей.

Как пояснил юрист Сергей Петров в комментарии порталу PNZ, нововведение затронет не всех держателей счетов. В частности, пенсионеры в большинстве случаев дополнительной платы не заметят. Это связано с тем, что социальные выплаты обычно поступают на карты платежной системы «Мир», выпущенные Сбербанком и напрямую связанные со счетом. При наличии такой привязки комиссия не начисляется.

Таким образом, плата вводится исключительно для клиентов, у которых имеются счета без оформленных к ним карт. При этом сумма списывается один раз в месяц независимо от количества подобных счетов.

В банке также сообщили, что клиенты, оформившие «СберКарту» или сменившие тариф после 1 июля 2025 года, смогут пользоваться картами и счетами без платы за обслуживание. Тем, у кого действуют старые условия, рекомендуют обновить тариф через мобильное приложение.

Отдельные правила предусмотрены для молодых клиентов от 14 до 21 года — для них размер комиссии составит 40 рублей ежемесячно.

Избежать списаний можно несколькими способами. Во-первых, оформить карту «Мир» и получать на нее зарплату или пенсию. Во-вторых, поддерживать минимальный уровень трат — если совокупные расходы по всем картам и счетам достигают 5 000 рублей в месяц, комиссия не взимается. Также можно закрыть неиспользуемые счета или перевести их на актуальный тариф.

Кроме того, списаний не будет, если на счет регулярно поступает заработная плата либо клиент активно использует его для безналичных операций — например, оплачивает покупки через интернет или по QR-коду.

Ключевым условием остается общий объем операций: при тратах от 5 000 рублей в месяц дополнительная плата начисляться не должна.

