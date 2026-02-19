Финалистку «Мисс Земля» жестоко убили на глазах у детей

Фото: www.globallookpress.com/STRINGER

Неизвестные расстреляли женщину среди бела дня. Правоохранительные органы начали масштабные поисковые мероприятия.

На Филиппинах погибла 32-летняя Луллет Джейн Рамило де Гусман — финалистка национального конкурса красоты и обладательница титула «вице-мисс Земля Филиппины» 2013 года. О случившемся сообщило издание The Philippine Star.

Трагедия произошла в городе Сан-Мануэль, расположенном в провинции Исабела. По данным местных СМИ, женщина вместе с тремя детьми находилась в автомобиле, когда к нему подъехали двое неизвестных на мотоцикле и открыли огонь. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми ранениями, однако спасти ее не удалось. Дети серьезных травм не получили.

Правоохранительные органы начали масштабные поисковые мероприятия. За информацию, способную помочь в установлении личности стрелявших, объявлено вознаграждение. Следствие рассматривает несколько возможных версий — от личных мотивов до профессиональной деятельности погибшей, которая в последние годы работала преподавателем.

Де Гусман получила широкую известность после участия в конкурсе Miss Earth Philippines, где заняла второе место. Позднее она представляла страну на международной арене и была отмечена рядом наград.

