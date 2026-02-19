Судмедэксперты установили обстоятельства гибели звезды «Криминального чтива»

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Многочисленные споры о возможном характере инцидента пресечены.

Смерть американского актера Питера Грина была официально признана результатом трагического стечения обстоятельств, а не преднамеренных действий. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на заявление офиса главного судмедэксперта Нью-Йорка.

Согласно данным патологоанатомического исследования, обнародованным в среду, артист скончался от огнестрельного ранения. Пуля попала в область левой подмышки, что привело к критическому повреждению плечевой артерии. Специалисты, проанализировав характер травм и обстановку на месте происшествия, вынесли окончательный вердикт: гибель наступила в результате несчастного случая. Это решение ставит точку в многочисленных спорах о возможном характере инцидента.

Несмотря на установленную причину, ранее следствие рассматривало и другие варианты развития событий. Версия о самоубийстве была полностью исключена экспертами, хотя в биографии Грина имелись сведения о проблемах с ментальным здоровьем, зависимостях и попытке суицида, предпринятой им в 1996 году.

Также проверялась гипотеза о криминальном следе. Питер Грин был обнаружен мертвым в своей квартире 13 декабря 2025 года. На месте нашли записку со словами «Я все еще вестсайдский парень», которую связывали с деятельностью ирландско-американской группировки, действовавшей в прошлом веке. Питер Грин получил мировую известность благодаря своим характерным ролям в культовых картинах «Маска» и «Криминальное чтиво».

