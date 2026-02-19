Семиклассник ранил ножом ровесника в школе Пермского края

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В одной из школ Александровска Пермского края произошел инцидент с применением холодного оружия — ученик седьмого класса нанес ножевое ранение своему ровеснику. О случившемся сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

«Сегодня в СОШ № 1 Александровска 7-классник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое», — написал Махонин.

Пострадавшего подростка готовят к транспортировке. Для оказания экстренной помощи из Перми направляют борт санитарной авиации, вместе с которым вылетят профильные специалисты — анестезиологи и хирург, работающий с травмами грудной клетки.

В образовательном учреждении организована психологическая поддержка для учеников, ставших свидетелями происшествия. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

