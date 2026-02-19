На Пятом канале акция «День добрых дел» для 11-летней Карины

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки врожденный порок сердца.

Карине – одиннадцать, и рисовать она любила всегда. Но теперь карандаш будто стал тяжелее. Пусть девочка и не подает вида, но ей очень обидно от того, что получается уже не так, как раньше.

У Карины врожденный порок сердца. После очередной операции случилось осложнение – мозг какое-то время не получал кислород, перестали двигаться правая рука и нога. Первые дни девочка не могла произнести ни слова, но постепенно смогла восстановиться. Теперь даже записывает видео – мечтает стать блогером. Правда, говорить пока все еще сложно.

Карина вместе с мамой побывала у многих врачей по всей стране. И вот опять пора в дорогу – в центр реабилитации в Саяногорске. Здесь специалисты помогают ей восстановиться.

Девочка заметно ниже сверстников. Упражнения даются ей нелегко. Быстро устает. Это последствия не только кислородного голодания мозга. Дело в том, что в организме Карины критически не хватает белка.

«Ей провели операцию, уникальную в своем роде в кардиохирургии, которая бы позволила ей долгие годы качественно жить. Но организм Карины дал осложнение со стороны дыхательных путей и лимфатической системы», – объясняет детский кардиолог Александра Карамчакова.

После операции Фонтена, которую делают при пороке сердца, кровь по венам течет не так быстро, как у здоровых людей. Даже если все прошло успешно, в среднем у трех процентов пациентов возникает осложнение: лимфа с белком поступает в легкие и там застывает. Это случилось и с Кариной, периодически она мучительно кашляла и задыхалась.

Выяснилось, что это пластический бронхит. Его смогли вылечить. Девочка даже вернулась в школу. Но через год случился рецидив – уровень белка опять критически низкий. Он начал уходить из организма уже не через легкие, а из кишечника. Теперь Карина просто не может расти и сопротивляться инфекциям.

Помощь предложили белорусские врачи. Они готовы провести уникальную операцию – специальным клеем закрыть утечки лимфы в кишечнике.

«Сейчас мы восстанавливаемся. Если как можно быстрее восстановятся мозг, рука, нога, то мы быстрее поедем в Белоруссию, как можно скорее соберем средства. Получается, мы можем устранить всё, все ее послеоперационные осложнения в целом», – надеется мама Карины.

Остался один шаг до нормальной жизни. Но сделать его самостоятельно семья девочки уже не может. Операция стоит 1 079 000 рублей – неподъемная сумма для родителей Карины. Ведь работает только папа, а мама все время находится рядом с дочерью.

Сейчас Карина делает все, что от нее зависит – восстанавливает речь и моторику. Уже скоро она сможет рисовать как раньше и даже лучше. Остается главное – дать ребенку возможность расти. А это в наших с вами силах.

