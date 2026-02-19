Готовы к самым сложным вызовам: как проходят тренировки бойцов Росгвардии

Фото, видео: Белкин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Элитные подразделения уже десять лет стоят на страже порядка и безопасности нашей страны.

Десант из вертолета, уничтожение противника и захват огневой точки в арктических условиях — все это вполне мирные будни бойцов Росгвардии. Элитные подразделения вот уже десять лет стоят на страже порядка и безопасности нашей Родины. И ежедневно готовы к самым сложным вызовам.

А потому их тренировки скорее похожи на кадры из остросюжетного блокбастера. И максимально приближены к обстановке реальной боевой операции. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев все увидел.

Мороз и порывистый ветер невозможно отменить. Но к выполнению боевых задач в самых сложных метеоусловиях десантная группа должна быть готова. На земле и в воздухе.

С оружием и в полной экипировке. За плечами росгвардейцев сотни прыжков с парашютом и успешно выполненных операций.

«Здесь есть ряд особенностей, и, несмотря на погоду, несмотря на условия, мы должны выполнять свою поставленную задачу», — рассказал один из бойцов Росгвардии.

Контейнеры с боеприпасами и снаряжением десантируют первыми. Затем очередь парашютистов.

Высота 3500 метров. На земле сейчас минус 15 градусов, а здесь мороз ощущается еще сильнее. И в этих условиях бойцы спецназа Росгвардии десантируются из вертолета на занесенную снегом местность.

Под «крылом» управляемого парашюта спецназовцы развивают скорость до 30 километров в час. Маневрируя в воздушных потоках, выбирают место для приземления с точностью до метра. Но зимний ландшафт непредсказуем. Снег скрывает особенности рельефа.

«Глаз привязывается к высоте деревьев, и, в принципе, можно оценить высоту снега. Готовимся к выполнению задач, в том числе в арктической местности, специфичные вследствие большого количества одежды, экипировки, дополнительного оборудования, так как снег порой достигает уровня пояса, поэтому передвижения без снегоступов в принципе невозможны», — рассказал офицер спецподразделения Росгвардии Станислав.

Десантирование — только начало операции. Спецназовцы готовят площадку для высадки подкрепления. Вторая группа спускается с вертолета на специальных тросах. Высота 40 метров, метель и практически ничего не видно.

«При снеге гораздо тяжелее выдерживать место висения, так как нет ориентира, к которому можно привязаться», — поделился штурман вертолета Кондрат.

Далее штурмовая группа в сопровождении ударных беспилотников выдвигается к зданию, в котором, по легенде, террористы удерживают заложников.

«Раньше, до СВО, мы выполняли прыжки с минометом, а это лафет, тренога, соответственно, сам ствол минометов. Огромное количество мин. Новые технологии позволяют нам использовать для этого FPV-дроны. Мы берем несколько боеприпасов и буквально сумку электроники для управления всем этим», — рассказал офицер спецподразделения Росгвардии.

Уничтожение вооруженных формирований и эвакуация раненых заложников. В этой команде — универсальные бойцы, способные стрелять из всех типов оружия, управлять дронами и спецтехникой.

— Мы отрабатываем применение силы специального назначения в экстремальных условиях. У нас вот сейчас сборы, которые прошли, они прошли в условиях очень низких температур. От минус 25 до минус 30.

Большинство росгвардейцев — участники специальной военной операции. Им и раньше приходилось работать в местности, куда не доезжают машины и не летают вертолеты. А успех задачи — в руках штурмовой группы.

