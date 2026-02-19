Названы лучшие регионы России по качеству жизни

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Список лидеров представили президенту Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Названы лучшие российские регионы по качеству жизни. В пятерку лидеров традиционно вошли Москва и Санкт-Петербург, а также Республика Татарстан, Тюменская и Сахалинская области. Национальный рейтинг озвучили президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) — оно занимается поддержкой новых проектов. Какие еще темы обсуждали — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий расскажет.

В офис Агентства стратегических инициатив Владимир Путин приехал уже затемно. Но и чиновники в регионах в это время точно не спали — внимательно следили: в АСИ президенту показали рейтинги субъектов. Появился новый, по внедрению беспилотных технологий.

— А кто быстрее внедряет, тот что получает?

— По крайней мере в рейтинги попадает! У него эффекты экономические.

— Ну да, надо бы посчитать экономический эффект и помогать добиваться максимального эффекта.

В этом как раз и состоит задача АСИ. Уже почти 15 лет Агентство ищет перспективные проекты и помогает их реализовать.

Стратегические инициативы получают практическое воплощение. Вот наглядный пример — мобильный роботизированный комплекс. Может работать на разных поверхностях, даже наклонных. Оснащается под разные задачи, в данном случае сварку. И, конечно, полностью российского производства.

На выставке Путин внимательно изучал суздальскую керамику. А на заседании набсовета АСИ — подход ее создателя. У Вадима Дымова нетипичные бизнес-интересы: от производства мяса до декоративно-прикладного искусства.

— Как вам пришло в голову с мяса переключиться на этот вид деятельности?

— Я оставил и то, и другое, но мне показалось, что, коли я там живу, то надо быть как-то полезным.

Путин подчеркивает: бизнесу в полезных начинаниях нужно помогать, устранять бюрократические барьеры. Многое уже сделано, но остаются проблемы.

«Как ни странно, эти барьеры постоянно восстанавливаются и нарастают. Это так же как сокращение избыточного административного аппарата. Мы проходили это многократно. Вроде бы пора сокращать, сократили, проходит немного времени — опа, здрасьте, опять все сначала», — отметил президент России Владимир Путин.

Здесь как раз важна работа с регионами. В обновленном рейтинге инвестпривлекательности лидеры те же: Москва, Татарстан, Нижегородская область. Для правительства это руководство к действию — нужно подтягивать отстающих.

«Одна из основных задач, которая ставится — это взаимодействовать с регионами, стимулировать их, чтобы они внедряли лучшие практики и по инвестициям, и по другим направлениям, по креативной экономике», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Важнейший вопрос — демография. Путин поручает составить отдельный рейтинг субъектов по уровню рождаемости. И обращает внимание на интересные закономерности.

«Казалось бы, там, где тепло и приятно жить, — там должна быть рождаемость повыше. У нас арктические регионы дают рекордный показатель. Это то, к чему вся страна должна стремиться ближайшие десять лет, а они уже там», — добавил президент.

Некоторые участники заседания старательно конспектировали, другие — крайне внимательно слушали. В итоге выводы президента оказались исчерпывающими.

— Так, коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Спасибо вам большое за это молчание. Я знаю, с вами уже поработали, ни у кого нет времени лишнего, у меня тоже, но тем не менее, пожалуйста, прошу вас.

Владимир Путин в завершение напомнил: АСИ создавалось, чтобы отвлечься от текущих задач, свежим взглядом посмотреть на вызовы, стоящие перед страной. В этом и заключается главная стратегическая инициатива.

