Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ

Президент поручил, в том числе, развивать поддержку бизнеса в регионах РФ и повышать узнаваемость российских технологических брендов.

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), на котором были подведены итоги работы за 2025 год и обозначены задачи на 2026-й. Вместе с другими участниками он обсудил развитие регионов, поддержку бизнеса и технологических проектов, планы по сохранению историко-культурного наследия.

Путин подчеркнул, что несмотря на многочисленные вызовы и проблемы Россия становится только сильнее. А агентство создавалось именно для того, чтобы иметь возможность оценить способы решения проблем свежим взглядом.

«Сейчас работа АСИ в высшей степени востребована, потому что очень много вызовов прибавилось. Но это, как в таких случаях говорят, в России точно, вот это именно и делает нас сильнее, и у нас получается. И у Агентства получается», — сказал глава государства.

В рамках мероприятия Путин осмотрел выставку достижений АСИ. В экспозиции были представлены роботизированный комплекс, макеты космических аппаратов, продукты питания, а также образцы созданных на основе органических отходов плодородных грунтов. Президент обратил внимание на развитие предпринимателей Омской области, выделил достижения честного бизнеса, в том числе производство керамики в Суздале, похвалил прогресс в области туристической инфраструктуры.

Поддержка для представителей бизнеса

Глава государства высказался о борьбе с бюрократическими препятствиями для региональных предпринимателей. По его оценке, эти препоны, несмотря на противодействия, регулярно восстанавливаются и усиливаются, нарушая реализацию инвестиционных проектов, в результате чего страдают процессы восстановления культурного наследия. Путин поручил оценить эффективность помощи субъектов РФ представителям бизнеса в реализации подобных проектов.

Кроме того, отметил президент, в 2026 году будет создан Государственный совет по сохранению историко-культурного наследия. В связи с этим он призвал утвердить детальные региональные планы восстановления старинных домов, усадеб и промышленных сооружений, а также обеспечить их вовлечение в экономическую и культурную жизнь городов. Результаты соответствующей работы будут подведены на заседании Госсовета в конце года.

Взаимодействие с технологическими брендами и инновационными компаниями

Как подчеркнул Владимир Путин, помощь небольшим российским компаниям, работающим в сфере технологий, является принципиальной задачей. Таким предприятием необходимо развиваться, становиться известными и узнаваемыми, и закрепляться на рынке. Кроме того, важно, чтобы об этих компаниях узнавали не только в РФ, но и за рубежом. Чтобы достигнуть этого, нужно создать систему поддержки перспективных технологических проектов, в которой будут взаимодействовать и новаторы, и потенциальные инвесторы. Президент предложил провести конкурс для лучших брендов в текущем году.

По мнению главы государства, также важно способствовать переезду в Россию иностранных специалистов перспективных направлений. Он отметил, что эта работа уже ведется в отношении людей, которые разделяют российские традиционные ценности, уважают культуру и обычаи. С апреля 2026 года соответствующие программы будут усиливаться. АСИ учредит организации, куда смогут обратиться за помощью зарубежные специалисты, а МИД возьмет на себя правовую сторону вопроса.

Успешные социальные проекты и бизнес-решения — в регионы

Чтобы вдохновить и дать необходимые инструменты предпринимателям из регионов, Владимир Путин призвал крупный бизнес помогать внедрять собственные эффективные практики, а также социальные, экологические и технологические проекты. Президент обратился к ведущим компаниям и попросил «в буквальном смысле в ручном режиме доводить до регионов и муниципалитетов свои успешные наработки».

Помимо предпринимательских, уверен президент, в региональную политику необходимо включать практики по поддержке молодежи и многодетных семей. Продвинутые регионы, по его мнению, должны делиться опытом с другими субъектами. Это поможет в достижении общей цели — повышения рождаемости.

