Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки беспилотников ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; max.ru/Михаил Ведерников/ MV_007_Pskov; 5-tv.ru
Об ударах по объектам гражданской инфраструктуры сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Резервуар нефтебазы загорелся в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Великие Луки Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. До удара он также предупреждал жителей в мессенджере MAX об усилении работы оперативных служб, возможости снижения скорости интернета и призывал сообщать о подозрительной активности по номеру 112.
Вскоре после предупреждения Ведерников заявил о начавшейся атаке. По сего словам, украинские боевики направили беспилотники на объекты гражданской инфраструктуры. Глава региона просил сограждан не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице, — скрыться в ближайшем здании.
«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. Все экстренные службы и наша Дружина га месте. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет», — написал Ведерников.
С начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года ВСУ атакуют приграничные регионы РФ. В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и беспилотниками. Несмотря на идущие переговоры об урегулировании, в котором посредником выступают США, ВСУ продолжают направлять беспилотники на мирные районы.
Накануне 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 120 украинских БПЛА над регионами РФ.
