Ярые нарушители ПДД: роботы-доставщики впервые оказались в центре судебного разбирательства

В России завершено первое серьезное противостояние роботов и человека. Речь о беспилотных доставщиках, которые катаются по улицам многих городов и о ГАИшниках, которые начали их штрафовать. Инспекторы рассмотрели, что именно эти дроны мешают пешеходам, устраивают пробки. Нарушения оценили в 300 тысяч, но сразу несколько таких исков суды отклонили. Почему, разбирался корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Сначала мы умилялись их беспомощности на заснеженных улицах, потом ругались, когда они оккупировали велодорожки и тротуары. Теперь же настало время серьезных юридических разборок. Роботы-доставщики впервые оказались в центре судебного разбирательства.

Инспектор ГАИ выписал роверу штраф, который не снился даже злостным нарушителям — 300 тысяч рублей. По версии полиции, электронные курьеры слишком вольготно чувствуют себя на «зебре»: дорогу пешеходам не уступают, людям приходится выходить на проезжую часть.

«Вот он, один из ярых нарушителей ПДД, правда перед тем, как выехать на пешеходный переход он пропускает водителей, но мешает пешеходам. Справа и слева места предостаточно, поэтому выходить на проезжую часть смысла нет», — рассказал корреспондент.

Второго мы догнали на тротуаре. Честно, пытались вывести из себя. Но «трудяга» на провокацию не поддался.

«Стоп. Как видите, дрон сразу остановился, не стал меня таранить или каким-то образом выталкивать с дороги. Наоборот, начал искать альтернативные пути объезда. Нашел и сразу поехал дальше», — рассказал корреспондент.

Возможно, в момент правонарушения, зафиксированного инспектором, людей было больше. С мнением полицейского не согласилась компания-владелец. Подала иск, указав: в действиях робота «не было и не могло быть умысла на перекрытие дороги».

«В наших роботов-доставщиков изначально заложено строгое соблюдение ПДД. Они пересекают проезжую часть только по пешеходным переходам. Ориентируются на разрешающие сигналы и двигаются в пределах установленной скорости. Все эти требования формализованы в правилах их эксплуатации, а их несоблюдение несет ответственность наша команда», — заявила директор по продукту рободоставки Марина Перескокова.

Неожиданно, но фемида встала на сторону прогресса. Штраф отменили: согласно решению суда, робот использовал переход по назначению.

Остановить «восстание машин» у полицейских не получилось, методы устарели. Да и вменять роботу статью за повреждение дорог — все равно, что штрафовать пылесос за превышение уровня шума, но другого опыта — нет.

«Робот — это все-таки техника. На самом дела, просто законодательно не регламентировано, кто же такой этот робот-доставщик. Являет ли он полноценным участником дорожного движения?» — заявила инструктор по вождению Юлия Квасова.

Согласно первому закону робототехники — машина не может причинять вред человеку, что многие шестиколесные курьеры и демонстрируют, пропуская и аккуратно объезжая пешеходов на городских улицах, но встречаются и бунтари, которым нипочем даже статус и мигалки.

Тем временем Минэкономразвития уже подготовило законопроект: роботов предлагают официально сделать участниками дорожного движения и прописать для них четкие правила.

«Специальные инструкции, которые будут введены в области применения доставщиков, они упростят процедуру контроля применения ответственности в их конкретных действиях. На данный момент никакого иммунитета нет. Эти устроства также не должны создавать помех и соблюдать ПДД», — заявил юрист Михаил Захаров.

То, что еще десять лет назад казалось фантастикой, сегодня стало городской рутиной. Только в Москве работают почти 200 роботов-доставщиков, а еще в Петербурге и Казани. В Якутии пошли еще дальше, а точнее — выше. Вот такие дроны теперь доставляют продукты и лекарства. Без проблем работают даже в сорокоградусные морозы.

«Доставка дронами появилась как часть инфраструктуры, потому что необходимо доставлять заказы даже тогда, когда распутица. Когда еще нет переправы по льду, когда уже нет парома, чтобы быстро получать продукты питания и другие товары или посылки прямо домой», — рассказал основатель компании по доставке Сергей Протопопов.

Пока чиновники и депутаты работают над поправками в законодательство, люди и машины-доставщики уживаются вместе как могут, по наитию —существоавать в одном правовом поле им только предстоит научиться.