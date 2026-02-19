Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Противник продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» применением высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь-М2» уничтожил опорный пункт украинских формирований на красноармейском направлении.

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения выявили укрепленные огневые позиции противника и блиндаж с живой силой ВСУ. Полученные данные были подтверждены операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем, после чего координаты цели оперативно передали на пункт управления огнем артиллерии.

После подтверждения целеуказания артиллерийский расчет получил задачу на применение высокоточного боеприпаса. Экипаж САУ «Мста-С» выполнил подготовку орудия к стрельбе, запрограммировал снаряд и произвел прицельный выстрел. Наведение боеприпаса «Краснополь-М2» осуществлялось по лазерной подсветке с беспилотного летательного аппарата «Орлан-30», что обеспечило высокую точность поражения цели.

В результате точного попадания корректируемого снаряда опорный пункт и живая сила ВСУ были уничтожены, что существенно облегчило дальнейшие действия штурмовых подразделений на переднем крае.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

