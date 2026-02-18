Самые вкусные блины и народные гулянья: история Масленицы в Москве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Традиции празднования Масленицы старше самой Москвы. О том, как они менялись вместе с городом, как появлялись новые и какие дожили до наших дней, «Культуре Москвы» рассказала Ирина Карпачева, начальник отдела «История Москвы» Музея Москвы.

Древний праздник

Масленица уходит корнями в очень далекие времена. Ирина Карпачева рассказывает: «Прежде всего это древний языческий праздник. Традиции празднования мы узнаем из легенд и сказок, а иногда и сами создаем новые». Есть множество версий его происхождения, о которых историки спорят до сих пор. Кто-то связывает Масленицу с днем почитания покровителя скота бога Велеса, кто-то — с днем весеннего равноденствия.

Смысловой центр праздника — смена времен года. «Проводы холодной, тяжелой, иногда и голодной, снежной зимы и встреча тепла и солнца», — так описывает Ирина Карпачева мироощущение древних славян. Это восходит к архаическим представлениям об умирающем и воскресающем божестве, которые прослеживаются у многих народов.

Происхождение названия напрямую связано с гастрономической составляющей. «Мясо за зиму съедали, а масло — это символ достатка в доме. Масло и сыр — два сытных и вкусных продукта, которые испокон веков являются основой масленичного стола. Причем сыр не привычный нам, а скорее прессованный молочный творог», — поясняет Ирина Карпачева.

Масленица и Сырная седмица

Важное замечание Ирины Карпачевой касается принципиального различия между народной Масленицей и церковной Сырной седмицей. Это два разных явления, которые со временем объединились в сознании людей.

«Сырная седмица — это не Масленица, — подчеркивает эксперт. — Историю возникновения Сырной седмицы связывают с императором Византии Ираклием I. В VII веке нашей эры император, измученный многолетней войной с Персией, дал обет уже за неделю до поста отказаться от мяса в надежде на победу».

Обет императора возвели в православный канон. А с принятием христианства на Руси Сырная неделя соединилась с языческой Масленицей, которую никак не могли искоренить. Так сошлись масленичные гулянья и подготовка к Великому посту у православных.

Московские блины

Масленица гораздо древнее Москвы, поэтому верно будет сказать, что в городе ее праздновали с момента основания. По воспоминаниям иностранцев и жителей, Москва славилась удивительно вкусной выпечкой, особенно блинами. Секрет — в качественной муке и чистейшей воде.

Ирина Карпачева говорит: «Москва была очень крупным торговым центром, всегда оставалась столицей торговли. Недаром говорили, что в Москве можно достать все, кроме птичьего молока. А сейчас можно и его достать. Зерно, мука, хлеб были основой городской торговли».

После строительства Мытищинского водопровода (проведен в Москву в 1779–1804 годах) улучшилось и качество воды. «Очень вкусное тесто на опаре получалось на московской воде из мытищинских ключей и муке с добавлением кислого или топленого молока», — подтверждает эксперт.