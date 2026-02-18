Путин: современные больницы значимы для поддержки семей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Качество и доступность медпомощи должны улучшаться по всей России, заявил президент.

Современные медицинские учреждения играют ключевую роль в поддержке российских семей и повышении качества жизни граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах страны.

Глава государства отметил, что хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические центры и диагностические лаборатории имеют стратегическое значение для социальной сферы. По его словам, развитие такой инфраструктуры напрямую связано с поддержкой материнства и детства, заботой о старшем поколении и укреплением института семьи.

К тому же президент РФ обратил внимание на демографическую ситуацию. Он подчеркнул, что демографический вызов остается самым масштабным для России в исторической перспективе.

«Это наш общенациональный приоритет на годы вперед», — отметил глава государства.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин уже заявлял, что вопросы здравоохранения занимают центральное место в социальной политике государства и требуют системного подхода и долгосрочных решений. Для этого создаются развиваются нацпроекты и фонды.

