«Крайняя редкость»: терапевт развенчал популярный миф о приеме магния

Правда ли, что его дефицит может сопровождаться мышечными спазмами?

Дефицит магния чаще всего не связан с мышечными судорогами у здоровых людей. Скорее всего, дело в перегрузке и обезвоживании. Об этом рассказала терапевт Дарья Богомолова в беседе с URA.RU.

«У здоровых людей к судорогам чаще всего приводят чрезмерные физические нагрузки: мышцы переутомляются из-за избыточных тренировок, и, как следствие, возникает сильный спазм», — рассказала эксперт.

Однако если спазмы имеют место быть на постоянной основе, то игнорировать это нельзя — это может быть симптомом скрытых болезней. Богомолова подчеркивает, что распространенное мнение о пользе приема магния при судорогах не подтверждается клиническими исследованиями и является «крайней редкостью».

Как правило подобное явление при дефиците магния встречается только при тяжелых хронических заболеваниях почек или кишечника. По словам терапевта, мышечные спазмы нередко возникают при патологиях стоп. Например, при плоскостопии и вальгусной деформации. Также такая проблема может возникнуть при долгом сидении без перерывов, приеме лекарств против опухолей, а также при чрезмерном употреблении алкоголя и мочегонных средств.

Кроме того, спазмы могут быть признаком атеросклероза и проблем с щитовидкой. У беременных судороги могут возникать из-за увеличения массы тела или отеков ног. Чтобы снизить риск спазмов эксперт советует пить от полутора до двух литров воды, избегать долгого нахождения в одной позе и делать короткую разминку каждые 30–60 минут.

Если судороге Богомолова советует аккуратно растянуть мышцу — потянуть носок стопы на себя при выпрямленной ноге, пройтись на пятках, сделать самомассаж или воспользоваться теплой грелкой. Если наблюдается онемение конечностей, лучше как можно быстрее обратиться к врачу.

