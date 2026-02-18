Не хочет становиться призраком: Рэдклифф высказался о сериале про Гарри Поттера

Дэниел Рэдклифф: не нужно сравнивать актеров сериала о Гарри Поттере с кастом фильма

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьера ожидается в конце 2026-го или 2027 году.

Прошло более десяти лет с тех пор, как Дэниел Рэдклифф в последний раз появился на экране в роли Гарри Поттера. Теперь культовая история получит новую жизнь в формате сериала, где главного героя сыграет шотландский актер Доминик Маклафлин. Однако сам Рэдклифф призвал поклонников и журналистов не сравнивать юных актеров с их знаменитыми предшественниками. Об этом сообщает Archive.

Пусть это будет их история

Рэдклифф признался, что не хочет вмешиваться в работу нового поколения. По словам актера, постоянные сравнения могут только усложнить молодым артистам жизнь.

«Я не хочу, чтобы мы становились призраками в жизни этих детей. Просто позвольте им сделать это — это будет что-то новое, что-то другое», — отметил он.

Письмо преемнику

Ранее в эфире программы «Доброе утро, Америка» Рэдклифф рассказал, что написал Доминику Маклафлину письмо с поддержкой. Он добавил, что получил в ответ теплое и трогательное сообщение.

«Я просто хотел сказать: надеюсь, ты прекрасно проводишь время — даже лучше, чем я», — поделился актер.

Поддержка от коллег

Схожей позиции придерживается и Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли. Он также связался со своим преемником и пожелал ему насладиться этим опытом. Актер добавил, что для него «все еще странно видеть, как цикл повторяется».

«Мне было так весело погрузиться в этот мир, и я надеюсь, что у него будет такой же опыт», — сказал Гринт в интервью BBC.

Роли Гермионы и Рона в сериале исполнят Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Что известно о сериале

HBO разрабатывает сериал по книгам о Гарри Поттере, который станет полной адаптацией всех семи томов с планом на семь-десять сезонов. Съемки первого сезона уже идут, премьера ожидается в конце 2026-го или 2027 году на платформах HBO Max.

Сериал вернется к канону книг Джоан Роулинг, углубив детали, опущенные в фильмах, включая новые локации Хогвартса. Каждый сезон охватит одну книгу с верностью оригиналу и акцентом на возраст персонажей.

Шоураннером является Франческа Гардинер, режиссер — Марк Майлод. «Золотое трио» выбирали из 30 тысяч детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.