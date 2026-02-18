Никаких симптомов: у подростка обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку
У подростка обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
Это была настоящая «бомба замедленного действия».
У 17-летнего юноши во время медосмотра перед трудоустройством обнаружили гигантскую почку, достигшую размеров пятилитровой бутылки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Подросток чувствовал себя абсолютно здоровым и никогда не жаловался на проблемы с мочевыделительной системой. Однако во время УЗИ врачи увидели объемное образование, а левая почка на снимке фактически отсутствовала. Пациента срочно направили в стационар детской городской клинической больнице № 1.
Настоящая бомба замедленного действия
Как рассказала детский хирург-уролог Ирина Живолуп, у подростка диагностировали гидронефроз левой почки с полным отсутствием функционирующей паренхимы — основной ткани органа.
Гидронефроз — это заболевание, при котором из-за нарушения оттока мочи расширяются полости почки. Внутри нее повышается давление и постепенно разрушается ткань. Патология может долго протекать бессимптомно и выявляется случайно.
В этом случае почка увеличилась до гигантских размеров и занимала почти весь объем брюшной полости, сдавливая соседние органы.
«Это была настоящая „бомба замедленного действия“: любая травма, случайный удар в живот — и мешок мог разорваться внутри», — отметили врачи в больнице.
Операция через «замочную скважину»
Операцию провела бригада хирургов — Ирина Живолуп, Максим Климович и Денис Быков.
Через четыре небольших прокола врачи сначала откачали скопившуюся жидкость, а затем удалили орган. На данный момент подросток идет на поправку.
Врачи напомнили о важности медосмотров
Медики подчеркнули, что профилактические обследования — это не формальность. Именно благодаря УЗИ удалось обнаружить «немую» патологию, которая могла привести к тяжелым последствиям.
Регулярные медосмотры позволяют выявлять заболевания на ранней стадии и в буквальном смысле спасают жизнь.
