Жительница Канады заговорила с русским акцентом после операции на глазу

Теперь она пытается избавиться от проблем с речью.

В Канаде местная жительница внезапно начала говорить с выраженным русским акцентом после перенесенного хирургического вмешательства. Об этом сообщает Mirror.

По словам 56-летней женщины, она легла на операционный стол для проведения несложной процедуры в области глаза. Придя в сознание, она обнаружила, что ее манера речи кардинально изменилась.

Сама героиня истории признается, что чувствует себя крайне неуютно, так как люди начали относиться к ней как к мигрантке. При этом она всю жизнь прожила в провинции Онтарио.

«Я пыталась заговорить с медсестрами, но слова вырывались с русским акцентом. Я была в замешательстве и не могла это остановить», — вспоминает женщина.

Специалисты диагностировали у пациентки синдром иностранного акцента. Это исключительное нарушение работы мозга, возникающее из-за повреждений речевых центров.

Проблемы со здоровьем у канадки начались еще в ноябре 2023 года после инсульта, вызвавшего расстройство речевой функции и нарушение автоматизированных действий. Женщина долго посещала терапевтов, чтобы восстановить речь. Однако именно февральская операция 2024 года привела к смене произношения.

Многодетная мать вынуждена жить на пособие по инвалидности, так как не может работать.

В ближайшие два года врачи планируют проводить интенсивную терапию, чтобы вернуть женщине ее истинное произношение. Женщина надеется на успех лечения, так как чувствует себя «сломленной» из-за утраты привычного «я».

