Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины

В Москве испекли золотые блины за восемь с половиной тысяч рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Роскошное угощение уже вызвало споры в соцсетях.

Самые роскошные блины на Масленицу предложили в одном из столичных ресторанов. Там их полностью покрыли 23-каратным золотом. К каждой порции добавили три вида икры — черную, красную и щучью. К блинам идет соус из белого вина, тархуна и анчоусов.

Стоимость такого блюда — восемь с половиной тысяч рублей. Пользователи соцсетей уже назвали работу поваров ювелирной. Отметив, правда, что такой блин, больше похожий на золотой слиток, хоть и выглядит роскошно, аппетита не вызывает.

Ранее 5-tv.ru писал о секрете идеальных блинов.

Блины считаются одним из самых простых блюд, особенно в период Масленицы, так как молоко, яйца и мука есть почти в каждом доме. Однако именно мука чаще всего становится причиной плотных комков, которые сложно размешать даже венчиком. Шеф-повара, посоветовали сначала соединять яйца с мукой до густой массы и только потом постепенно разбавлять ее молоком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.