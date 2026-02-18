«Психическое здоровье ухудшается»: принц Уильям рассказал о борьбе с депрессией

Фото: www.globallookpress.com/Prince William

Наследник престола начал выгорать во время работы в санитарной авиации.

Принц Уильям признался, что путь к пониманию собственных чувств занял у него долгое время. Об этом будущий король Великобритании заявил в программе Life Hacks на BBC Radio 1, передает Express.

«Я трачу много времени, пытаясь осознать свои эмоции и причины того, почему я чувствую себя именно так. Я считаю, что это очень важный процесс — время от времени проверять себя и разбираться в своем состоянии», — отметил наследник престола.

В прямом эфире Уильям обсудил проблемы мужского психического здоровья и предотвращения самоубийств. В беседе также участвовали рэпер Professor Green и представители благотворительной организации James’ Place.

По его мнению, открытое обсуждение подобных тем должно стать естественным для каждого человека. Уильям отметил, что обществу необходимо больше мужских ролевых моделей, способных честно говорить о своих слабостях.

Особое внимание во время эфира принц уделил своему прошлому опыту работы пилотом санитарной авиации в период с 2015 по 2017 год. Он откровенно рассказал, что занятость в экстренных службах едва не привела его к эмоциональному выгоранию.

«Со временем я заметил, что мое психическое здоровье действительно ухудшается. Я не сразу это осознал, потому что в нашей среде принято отшучиваться, чтобы просто сохранить рассудок и продолжать работать», — поделился принц.

Только после ухода со службы он понял, что накопил в себе груз чужих трагедий, который буквально тянул его вниз. Уильям подчеркнул, что кризисные моменты часто бывают временными, но крайне важно не закрываться в себе, а обращаться за поддержкой к близким или специалистам.

В рамках деятельности Королевского фонда принц Уильям продолжает активно развивать проекты по поддержке молодежи. Например, текстовая служба SHOUT! помогает тем, кто не решается на телефонный звонок.

Обсуждая воспитание собственных детей, Уильям с улыбкой заметил, что они делятся с ним своими чувствами «иногда даже слишком подробно». Он признался, что родителю важно не пытаться немедленно «починить» ситуацию, а просто уметь выслушать ребенка.

К дискуссии присоединился и рэпер Professor Green, потерявший отца из-за самоубийства. Музыкант выразил восхищение тем, что принц, несмотря на свой статус, остается искренним и эмпатичным человеком, который не боится показывать человеческую уязвимость перед лицом всего мира.

