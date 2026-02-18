«Полная чушь»: Макрон о свободе слова в интернете

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Urman

Французский лидер подчеркнул, что пользователи должны понимать, как именно алгоритмы формируют их информационную повестку.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свободу слова в интернете «полной чушью». Об этом французский лидер заявил во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.

По мнению Макрона, свобода слова в интернете не может существовать в интернете без наличия прозрачных алгоритмов, которые управляют платформами, где ведутся дискуссии.

«Свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой», — заявил французский лидер.

Макрон указал, что международные компании должны обеспечить прозрачность алгоритмов рекомендаций на своих ресурсах.

