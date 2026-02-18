Неудачно прогулялся перед сном: лед с крыши едва не убил мужчину в Самаре

СК Самары возбудил уголовное дело после падения наледи с крыши на мужчину

Часть случившегося зафиксировала камера домофона.

Следственный комитет Самары возбудил уголовное дело после падения наледи с крыши жилого дома, в результате чего серьезно пострадал 39-летний мужчина. Об этом сообщил СК в мессенджере MAX.

Инцидент произошел вечером 16 февраля у дома на улице Стара Загора. По имеющимся данным, мужчина вышел на улицу перед сном. В этот момент с балкона 12-го этажа сорвалась крупная глыба льда и обрушилась на него. Часть случившегося зафиксировала камера домофона. Кадры публикует 5-tv.ru.

Пострадавший, несмотря на удар, сумел самостоятельно вернуться в квартиру и вызвал скорую помощь. В медицинском учреждении у него диагностировали черепно-мозговую травму — ушиб мозга с кровоизлиянием. Он проходит лечение в стационаре в настоящее время.

Следственные органы начали проверку обстоятельств происшествия и дадут правовую оценку действиям ответственных за содержание дома лиц. Обстоятельства схода наледи устанавливаются.

