Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они прошли в закрытом режиме.

Помощник президента России Владимира Путина, глава российской делегации Владимир Мединский провел переговоры в закрытом режиме в гостинице InterContinental в Женеве перед отъездом в аэропорт. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

С кем именно проводились переговоры, пока неизвестно. Однако они продолжались порядка двух часов.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в отеле InterContinental Geneva. Первый день переговоров продолжался более четырех часов. Стороны проанализировали текущую ситуацию и обсудили возможные шаги по урегулированию. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Мединский назвал переговоры тяжелыми, но при этом деловыми. Очередной этап переговоров пройдет в ближайшее время.

Также ранее сообщалось, что киевский режим усилил интенсивность атак по мирным жителям к мирным переговорам в Женеве по урегулированию украинского кризиса. Атаке подвергаются жилые дома, социальные учреждения, объекты тепло-, водо- и электроснабжения, которые никаким образом не могут быть связаны с военными объектами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.