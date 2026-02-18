«Окружил вниманием»: раскрыт новый избранник Нюши

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Судя по всему, это не мимолетный роман, и пара настроена серьезно.

Певица Нюша встречается с диджеем Khaney (настоящее имя — Влад Ханецкий). Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

По информации СМИ, уже около года исполнительница состоит в отношениях с Khaney, который сотрудничал с рэпером Джиганом и играл на барабанах у группы Artik & Asti.

«Влад окружил Нюшу вниманием, а еще готов проводить с ней 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они вообще на одной волне, Ханецкий часто сопровождает ее на съемках и выступлениях, помогает в каких-то творческих вопросах, может дать совет. Кроме того, у них много общих знакомых в светской тусовке», — отметили люди из окружения артистов.

Они познакомились в Дубае на вечеринке у общих знакомых. Летом 2025 года вместе путешествовали по Испании и Франции. На фотографиях с дня рождения Нюши диджея тоже можно увидеть. Судя по всему, Новый год музыканты также встретили вместе. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный Khaney на своей странице в социальных сетях, там видно женские ноги в тех же туфлях, что были на фото певицы с рэпером Rakhim.

Знакомые артистов уверяли, что у пары все серьезно, ведь исполнительница уже познакомила своего избранника с родителями и детьми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники заподозрили Нюшу в беременности. На эти мысли фанатов натолкнуло видео, где артистка выступала в облегающем платье. Такой наряд выделил небольшой животик певицы.

