Лавров: РФ призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы

Москва категорически отвергает обвинения в адрес сотрудничества с Гаваной как якобы создающие угрозы Штатам или каким-либо другим государствам.

Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Москве.

«Вместе с большинством членов международного сообщества мы призываем США проявить здравый смысл, ответственный подход и воздержаться от планов военно-морской блокады острова Свободы», — сказал Лавров.

Россия будет последовательно продолжать поддерживать защиту суверенитета и безопасности Кубы, подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что Москва категорически отвергает обвинения в адрес сотрудничества с Гаваной как якобы создающие угрозы Штатам или каким-либо другим государствам.

