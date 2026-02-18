Новую модификацию самолета Ил-114 испытали в условиях 40-градусного мороза

Фото, видео: 5-tv.ru

Лайнер рассчитывают использовать при полетах, в том числе на Крайнем Севере.

В Якутске, где сейчас стоят 40-градусные морозы, начались испытания новой модификации самолета Ил-114.

Этот лайнер должен стать основным на региональных авиалиниях, в том числе на Крайнем Севере. И сейчас специалисты выясняют, выдержит ли техника якутские морозы.

Самолет уже выполнил серию полетов. Причем взлетал с заснеженной грунтовой полосы.

«Соответствует всем современным требованиям международным. У нас не хуже, а то и лучше. Запчасти мы сами делаем», — заявил генеральный директор «НИИ авиационное оборудование» Александр Евгенов.

Как говорят инженеры, во время первых тестов новый отечественный двигатель, а также другие узлы и агрегаты выдержали экстремально низкие температуры. Впереди испытания в Арктике. Уже известно, что они пройдут на Ямале.

